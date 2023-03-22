Москва 22 марта 2023, 12:18 Заммэра Ефимов: почти 200 частных клиник арендуют у Москвы помещения по льготной ставке freepik

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Москва на постоянной основе предоставляет частным медицинским учреждениям помещения в аренду по льготной ставке. С клиниками заключен 191 договор, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Частные организации — неотъемлемая часть столичной медицинской системы. Снижение арендных ставок — существенная поддержка их деятельности. Кроме того, компании могут направить сэкономленные средства на развитие и улучшение качества оказываемых услуг.

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Получив лицензию на свою работу, частные медорганизации, получившие помещения без торгов, арендуют их у города по ставке всего 3,5 тысячи рублей за «квадрат» в год.

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«Благодаря подобной поддержке предприниматели за последние три года сэкономили уже 1,6 миллиарда рублей», — отметил Владимир Ефимов.

Сейчас частные организации, переведенные на льготную ставку аренды, занимают городские помещения общей площадью свыше 56 тысяч квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Поддержка властей города в этом году поможет им сэкономить 532 миллиона рублей.