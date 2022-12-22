Москва 22 декабря 2022, 15:41 Заместитель Мэра Москвы Ракова: завершился ремонт 21-го молочно-раздаточного пункта

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Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в разговоре с ИА НСН рассказала о завершении ремонта 21-го молочно-раздаточного пункта в столице.

Как заметила Ракова, теперь получать детское питание и продукты для беременных женщин можно будет в комфортных условиях.

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«На сегодня ремонт во всех запланированных объектах завершен — в этом году по новому стандарту отремонтировали около 3 тысяч квадратных метров», — добавила заместитель мэра Москвы.

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