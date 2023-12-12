Москва 12 декабря 2023, 10:53 Зал 100 фонарей отреставрировали в Москве Залу 100 фонарей Московского дворца пионеров вернули исторический облик Сайт мэра и правительства Москвы

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В Московском дворце пионеров реставраторы вернули первоначальный облик залу 100 фонарей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Помещение на втором этаже дворца над кафе приобрело свое название благодаря уникальным конструктивным и архитектурным решениям.

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«Основной темой интерьера этого зала стало решение потолка. Освещение пространства осуществлялось через 100 небольших зенитных фонарей естественного света, встроенных в кровлю, под которыми располагалась воздушная металлическая конструкция с подвешенными на ней конусообразными светильниками искусственного освещения», — рассказали в ведомстве.

Реставрационные работы прошли с использованием оригинальных авторских планов и чертежей. Во многом специалисты опирались на рисунок, обнаруженный на одной из художественных выставок.

После проводившихся ранее поверхностных ремонтов в зале испортилась система освещения, а также была утрачена специальная шторная система, контролировавшая уровень дневного освещения.

Специалистам удалось восстановить систему фонарей, обновить сцену и кресла. Отреставрированный зал теперь способен вместить более 250 зрителей.

За последние 10 лет в Москве обновили 10 театров. В их число вошли музыкальный театр «Геликон-опера», Театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр» и другие.