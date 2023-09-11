Москва 11 сентября 2023, 09:20 Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет в Москве 11 сентября Финальный розыгрыш программы «Миллион призов» проведут в Москве 11 сентября Unsplash

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Заключительный этап акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» пройдет утром 11 сентября. Как рассказали на сайте мэра Москвы, поучаствовать в розыгрыше призовых баллов смогут проголосовавшие электронно на выборах главы города и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

В финальный розыгрыш попадут те, кто проголосовал с 20:01 9 сентября до конца выборов, и сделавшие выбор на участках при помощи терминалов 10 сентября.

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«Победителей определят случайным образом при помощи специального оборудования. После 12:00 им отправят СМС-сообщения. Для получения призовых баллов необходимо активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно», — рассказали на сайте главы города.

В качестве призов победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл равен рублю, а потратить их можно в магазинах, кафе, музеях и театрах, участвующих в программе. Также баллы можно направить на благотворительность.

Ранее ЦИК сообщил, что по результатам проверки 99,91% протоколов на выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин. Он получил 76,38% голосов.