Москва 24 августа 2023, 11:11 Заказчики сэкономили более 22,5 миллиарда рублей с помощью портала поставщиков Москвы Мэр Москвы Собянин: миллион котировочных сессий провели на портале поставщиков за пять лет Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве работает портал поставщиков для представителей малого и среднего бизнеса. На нем зарегистрировались более 300 тысяч предпринимателей. За пять лет через портал провели более одного миллиона котировочных сессий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Весь процесс закупки проходит в электронном виде. Участвовать в мини-аукционах можно даже со смартфона. Это упрощает саму процедуру и позволяет предпринимателям экономить время», — подчеркнул он.

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На платформе можно приобрести канцелярские товары, учебники, стройматериалы, горячие обеды для школ и многие другие товары и услуги. Благодаря котировочным сессиям госзаказчики сэкономили свыше 22,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

Кроме этого, в прошлом году на платформе увеличили лимит на закупки через мини-аукционы, а в этом — ввели совместные сессии для московских заказчиков. Собянин выразил уверенность, что эта мера привлечет еще больше новых поставщиков.

В конце июля интерфейс личного кабинета обновили на московском портале поставщиков.