Москва 19 августа 2023, 16:18 Зайти в самолет и «полетать» на тренажере. Как отметить День авиации на ВДНХ Москвичей пригласили отметить День авиации 20 августа на ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

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День авиации в ближайшее воскресенье, 20 августа, масштабно отметят на ВДНХ. Как рассказали на сайте мэра Москвы, желающих приобщиться к отечественной истории покорения неба ждут в павильоне «Космос» и на площади Промышленности.

Павильон «Космос» представит посетителям сразу несколько программ. Центр «Космонавтика и авиация» с уникальной экспозицией из редких документов и 120 образцами летательной техники предложит погрузиться в историю космических достижений. На постоянной выставке «Авиация. Мечты о полете» можно увидеть макет биплана По-2 (или У-2), впервые взлетевшего в далеком 1927 году.

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На площади сразу несколько легендарных летательных аппаратов работают в качестве музеев. Гости смогут зайти внутрь пассажирского самолета Як-42, совершившего рекордный беспосадочный перелет из Раменского в Читу — 4730 километров пути.

Рядом можно посетить десантный вертолет Ми-8, всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27 и, конечно, полноразмерный макет легендарного орбитального корабля «Буран».

Все экспонаты оснастили авиатренажерами, с помощью которых можно изучить азы пилотирования и даже попробовать «посадить» космический корабль на Байконур.

Ранее Музей современной истории России объявил об акции в честь Дня Государственного флага — все посетители с триколором смогут 22 августа посетить экспозицию бесплатно.