Москва 10 апреля 2023, 10:22 Заявки на участие в Московской неделе моды подали почти 700 дизайнеров Заммэра Сергунина: на участие в Московской неделе моды заявки подали 689 дизайнеров

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Организаторы Московской недели моды получили 689 заявок от дизайнеров из 96 городов России. Они захотели принять участие в городских маркетах под эгидой проекта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля», — отметила она.

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Сергунина добавила, что заявки присылали дизайнеры со всей России, однако больше всего возможность участия заинтересовала специалистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Выбирать участников будут независимые эксперты модной индустрии. Те дизайнеры, чьи заявки они одобрят, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.