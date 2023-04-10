10 апреля 2023, 10:22
Заявки на участие в Московской неделе моды подали почти 700 дизайнеров
Заммэра Сергунина: на участие в Московской неделе моды заявки подали 689 дизайнеров
Организаторы Московской недели моды получили 689 заявок от дизайнеров из 96 городов России. Они захотели принять участие в городских маркетах под эгидой проекта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28–30 апреля», — отметила она.
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Сергунина добавила, что заявки присылали дизайнеры со всей России, однако больше всего возможность участия заинтересовала специалистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.
Выбирать участников будут независимые эксперты модной индустрии. Те дизайнеры, чьи заявки они одобрят, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.
Мода
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