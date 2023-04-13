Москва 13 апреля 2023, 10:47 Заявки на гранты для покупки и лизинга оборудования начали принимать у московских предпринимателей Сергунина: в Москве начали прием заявок на гранты для предпринимателей на покупку и лизинг РИА «Новости»

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Прием заявок на получение грантов для компенсации части расходов на лизинг и оборудование для предпринимателей начали в Москве. Рассчитывать на них могут предприятия сферы науки, промышленности, информационных технологий и связи, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится», — уточнила она.

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Подать заявку можно до 19 мая. Обратиться за помощью могут и участники Московского инновационного кластера.

Каждая компания может направить неограниченное количество заявок, но максимальная сумма выплат в год в любом случае не превысит 30 миллионов рублей. Размер гранта связан с затратами, которое предприятие понесло. После покупки или оформления договора лизинга на отечественное оборудование получится возместить 50% расходов, а на импортное — 35%.

Также можно получить компенсацию по кредитам, которые оформляли для реализации тех же целей или пополнение оборотных средств.