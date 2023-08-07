Москва 07 августа 2023, 18:17 «Взрывной рост интереса». Депутат МГД — о конкурсе «Новаторы Москвы» Депутат Мосгордумы Артемьев объяснил важность роста интереса к конкурсу «Новаторы Москвы» РИА «Новости»

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В столице завершился конкурс «Новаторы Москвы». В этом году в нем приняли участие в два раза больше претендентов, чем в прошлом. Их число увеличилось с 1,2 до 2,5 тысячи человек, сообщил АГН «Москва» депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

«Это взрывной рост интереса! Но не менее важно и смотреть на интерес к конкурсу глубже, по категориям. В этом году впервые появилась номинация для участников от 14 до 18 лет. В ней заявки подали 15 человек, и это отличный старт», — сказал он.

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Артемьев подчеркнул, что молодежи наравне с остальными участниками доступен образовательный компонент и консультации экспертов. Он отметил, что вовлеченность таких юных кадров в технические профессии — это важное условие для развития сферы естественных наук.

«Приток молодых, творческих, заинтересованных людей всегда означает качественный рост в отрасли, и он необходим, если мы хотим результатов в импортозамещении, в техническом суверенитете для нашей страны» — заключил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Новаторы Москвы». Организаторы подготовили три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».