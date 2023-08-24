Москва 24 августа 2023, 14:46 Взрослую поликлинику открыли после ремонта на юге Москвы Мэр Собянин сообщил об открытии поликлиники в Даниловском районе Москвы Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Даниловском районе открыли взрослую поликлинику после капитального ремонта. Около 30 тысяч горожан будут получать помощь в обновленном медучреждении, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что здание, расположенное на Павловской улице, привели в порядок в соответствии с новым московским стандартом. Теперь кабинеты самых посещаемых врачей теперь находятся на нижних этажах, а специалистов и функциональной диагностики по одному профилю разместили рядом.

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Глава города добавил, что в поликлинике полностью заменили медицинское оборудование. Кроме того, появились комфортные зоны ожидания для посетителей и комнаты отдыха для медицинского персонала. На прилегающей территории выполнили работы по благоустройству. Там создали дорожки, поставили лавочки и новые фонари. Осенью и весной высадят деревья и кустарники.

Заммэра Москвы Ракова сообщила о публикации обновленного рейтинга городских поликлиник. Первую строчку в нем занял филиал № 1 городской поликлиники № 220.