24 августа 2023, 10:38
Вызов врача на дом после визита скорой упростили в Москве
Ракова: вызов врача на дом специалистами скорой помощи автоматизировали в Москве
Процесс вызова врача поликлиники на дом специалистами скорой помощи автоматизировали в столице. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем автоматизировать рутинные процессы в столичном здравоохранении с помощью цифровых решений, чтобы еще оперативнее оказывать медпомощь горожанам», — уточнила она.
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Вице-мэра отметила, что после нововведения работники скорой будут вызывать врача поликлиники после посещения пациента через ЕМИАС с помощью своих цифровых планшетов.
До этого сотрудники скорой записывали на бумаге фамилии тех, кому необходимо вызвать врача на дом. Вернувшись на подстанцию, список отдавали диспетчеру. Тот оформлял заявки в городские поликлиники через службу 122.
Теперь благодаря автоматизации процесса фельдшер скорой отправит заявку в поликлинику через ЕМИАС в пару кликов на планшете. Это позволит упростить взаимодействие между скорыми и поликлиниками, а также сократит ожидание специалиста пациентом.
Ранее телемедицинский сервис открыли в ревматологических и нефрологических центрах Москвы. Врачи смогут выписывать электронные рецепты на некоторые препараты во время онлайн-консультаций.
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