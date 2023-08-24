Москва 24 августа 2023, 10:38 Вызов врача на дом после визита скорой упростили в Москве Ракова: вызов врача на дом специалистами скорой помощи автоматизировали в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Процесс вызова врача поликлиники на дом специалистами скорой помощи автоматизировали в столице. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем автоматизировать рутинные процессы в столичном здравоохранении с помощью цифровых решений, чтобы еще оперативнее оказывать медпомощь горожанам», — уточнила она.

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Вице-мэра отметила, что после нововведения работники скорой будут вызывать врача поликлиники после посещения пациента через ЕМИАС с помощью своих цифровых планшетов.

До этого сотрудники скорой записывали на бумаге фамилии тех, кому необходимо вызвать врача на дом. Вернувшись на подстанцию, список отдавали диспетчеру. Тот оформлял заявки в городские поликлиники через службу 122.

Теперь благодаря автоматизации процесса фельдшер скорой отправит заявку в поликлинику через ЕМИАС в пару кликов на планшете. Это позволит упростить взаимодействие между скорыми и поликлиниками, а также сократит ожидание специалиста пациентом.

Ранее телемедицинский сервис открыли в ревматологических и нефрологических центрах Москвы. Врачи смогут выписывать электронные рецепты на некоторые препараты во время онлайн-консультаций.