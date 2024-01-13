Москва 13 января 2024, 19:46 Выступившего против СВО Уминского лишили сана протоиерея Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского Freepik

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Церковный суд Москвы постановил лишить священнического сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского. Поводом для этого послужил его отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии, сообщили в пресс-службе Московской епархии Русской Православной церкви (РПЦ).

«Церковный суд Москвы принял решение по делу протоиерея Алексия Уминского», — говорится в публикации.

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Представители РПЦ уточнили, что судебный процесс по делу священнослужителя состоялся 13 января. На основании 25-го правила Святых Апостолов Уминского лишили священного сана за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

Судебное решение отправили на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии добавили, что Уминский на суд не пришел в третий раз, поэтому решение приняли без него.

До этого Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. В 2022 году он заявлял, что не разделяет поддержку РПЦ СВО.