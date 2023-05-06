06 мая 2023, 17:49
Выставку уникальных фотопортретов участников ВОВ откроют в галерее «Метро»
Выставку «Лица Великой Победы» участников ВОВ представят на «Выставочной» в Москве 12 мая
Горожан пригласили в галерею «Метро» на концерт — презентацию фотовыставки «Лица Великой Победы». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Больше 70 ветеранов, служивших в разных родах войск, отличающиеся друг от друга по национальности и религиозным конфессиям со всего бывшего Советского Союза стали героями проекта. На момент съемок самому старшему исполнилось 105 лет.
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Посетителям предлагают встретиться с участниками и свидетелями Великой Отечественной войны.
«В честь 78-й годовщины Победы мы открыли выставку уникальных фотопортретов участников Великой Отечественной войны. Все они были сделаны в рамках авторского проекта „Победители“», — рассказал Максим Ликсутов.
На протяжении трех лет авторская группа организовывает встречи со свидетелями и участниками Великой Отечественной войны.
Инициаторы собирают их воспоминания и создают художественные фотопортреты. Большую часть материалов можно увидеть на главном историческом сайте «История.РФ».
День Победы 9 мая
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Москва 2023
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