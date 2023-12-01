Москва 01 декабря 2023, 15:46 Выставку «Сибирь и Арктика в лицах» открыли в московском метро Выставку о Сибири открыли в переходе станции «Савеловская» в Москве Дептранс Москвы

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В переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и БКЛ открыли выставку «Сибирь и Арктика в лицах». Любой желающий может окунуться в культуру народов cевера России через фотоснимки. Об этом сообщил в Telegram-канале заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Заработала новая выставка, которая познакомит пассажиров с Сибирью и Арктикой. В прошлом году запускали тематический поезд „Сибирь здесь“, который также рассказывал о культуре и народах этого региона России», — рассказал он.

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Пассажиры подземки увидят, как жители северных регионов готовят сани, играют в молодецкие забавы и что представляет из себя национальная одежда из шерсти. Увидеть экспозицию можно до 25 декабря.

Ранее еще одна фотовыставка открылась в аэропорте Домодедово «Пересекая полярный круг», посвященная природе и коренным народам Таймыра. Экспозицию организовали на втором этаже здания воздушной гавани.