Москва 17 августа 2023, 17:57 Выставку с картами Москвы откроют в столице 22 августа Выставку «Картография Москвы. Третье измерение» откроют 22 августа в ГБУ «Мосстройинформ» Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Читать 360tv в

Окунуться в картографическую историю России и Москвы приглашают жителей города и туристов в ГБУ «Мосстройинформ» с 22 августа. О выставке «Картография Москвы. Третье измерение» рассказали на сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

На открытии после экскурсии гости смогут послушать лекцию краеведа, создателя авторских маршрутов, популяризатора промышленного и усадебного наследия Москвы и Подмосковья Ирины Вишняковой.

Реклама

Выставку поделили на три эпохи: XVI–XVII века, с XVII века до революции 1917 года и от революции до наших дней. Посетители познакомятся с тремя типами экспонатов: оригиналы старинных карт, трехмерные оцифрованные карты и стоящие между ними послойные копии карт, демонстрирующие изменения как в технологии, так и в развитии пространства.

Основная экспозиция будет работать до 26 сентября, вход на выставку бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Ранее ко Дню российского флага музей современной истории России объявил об акции: 22 августа посетители с триколором смогут посетить экспозицию бесплатно.