Москва 22 февраля 2024, 16:00 Выставку «Россия» в Москве посетили 7 миллионов человек Выставку-форум «Россия» на ВДНХ за 4 месяца посетили семь миллионов человек РИА «Новости»

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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили семь миллионов человек за четыре месяца работы. Об этом сообщили на официальном сайте международной выставки.

В четверг, 22 февраля, на форум приехал семимиллионый гость. Им стал житель Волжского Волгоградской области Алексей Максимов.

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«Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей», — уточнили в пресс-службе выставки.

Юбилейному гостю вручили подарки. В том числе семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В путевку входит тур на шесть дней по историческим местам Приладожья.

По словам генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Натальи Виртуозовой, текущая неделя ставит рекорды по посещаемости. Она отметила, что это связано с растущим интересом к экспозиции.