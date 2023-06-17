17 июня 2023, 13:03
Выставку работ победителей конкурса «Наследие моего района» открыли на Рождественском бульваре в Москве
Сергунина: выставка детских работ «Наследие моего района» открылась в центре Москвы
Горожан пригласили посмотреть выставку лауреатов конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Она пройдет на Рождественском бульваре до 22 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, подобная выставка в столице пройдет в четвертый раз. На бульварах в этом году представят 36 детских картин.
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«Это город глазами подрастающего поколения со старинными зданиями, усадьбами, набережными, скверами, парками», — уточнила Сергунина.
Одна из работ представляет собой рисунок внутреннего дворика художественной школы в Хамовниках. Другие участницы изобразили Северный речной вокзал и вечерний Войковский район.
В одном из разделов экспозиции выставлены работы победителей в специальных номинациях. Гостям покажут картины, на которых изображены павильон «Грот» в усадьбе Кусково, Петровский путевой дворец и монумент «Воин-освободитель».
В общей сложности в 2023 году на конкурс детского рисунка «Наследие моего района» прислали около 3,5 тысячи работ.
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