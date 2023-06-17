Москва 17 июня 2023, 13:03 Выставку работ победителей конкурса «Наследие моего района» открыли на Рождественском бульваре в Москве Сергунина: выставка детских работ «Наследие моего района» открылась в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Горожан пригласили посмотреть выставку лауреатов конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Она пройдет на Рождественском бульваре до 22 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, подобная выставка в столице пройдет в четвертый раз. На бульварах в этом году представят 36 детских картин.

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«Это город глазами подрастающего поколения со старинными зданиями, усадьбами, набережными, скверами, парками», — уточнила Сергунина.

Одна из работ представляет собой рисунок внутреннего дворика художественной школы в Хамовниках. Другие участницы изобразили Северный речной вокзал и вечерний Войковский район.

В одном из разделов экспозиции выставлены работы победителей в специальных номинациях. Гостям покажут картины, на которых изображены павильон «Грот» в усадьбе Кусково, Петровский путевой дворец и монумент «Воин-освободитель».

В общей сложности в 2023 году на конкурс детского рисунка «Наследие моего района» прислали около 3,5 тысячи работ.

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