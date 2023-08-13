Москва 13 августа 2023, 10:23 Выставку предметов XVII–XIX веков откроют в Центре Гиляровского в Москве Выставка «Как найти грифона» пройдет в Центре Гиляровского в Москве до 12 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в Центре Гиляровского откроют новую выставку «Как найти грифона». С 18 августа по 12 ноября посетители смогут увидеть подлинные предметы XVII–XIX веков, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Экспозиция будет состоять из изразцов, книг, открыток, шкатулок и чернильницы. Кроме того, на выставке представят фотографии необычных деталей фасадов столичных зданий с фантастическими существами.

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Гости увидят двух белокаменных львов XVII века из «Коломенского», вес которых составил по 590 килограммов каждый. Также среди экспонатов разместили женский волосник 1603 года, на котором изображены единороги, слепок грифона из гипса с Дмитриевского собора во Владимире, создателем которого стал Петр Барановский, реставратор и основатель музея-заповедника «Коломенское».

После посещения выставки посетителям предложат отправиться на тематическую прогулку по Москве. Расписание экскурсий опубликует в ближайшее время на сайте.

Ранее горожан пригласили на выставку живописи «Москва, я думал о тебе». Она пройдет 18 августа в выставочных залах на Арбате Государственного музея Пушкина в Москве.