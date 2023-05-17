Москва 17 мая 2023, 17:57 Выставку «Новые поступления» впервые за 20 лет откроют в Третьяковской галерее Фонд Третьяковской галереи за 20 лет пополнили более 3 тысяч графических произведений Викимедиа

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В четверг, 18 мая, в Третьяковской галерее откроется выставка «Новые поступления». Экспозиция не работала 20 лет. За это время ее фонд пополнили более трех тысяч графических произведений ХХ-ХХI веков, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на ученого секретаря галереи Татьяну Юдкевич.

«На экспозиции не просто представят отдельные работы, а создадут очень сложную, тонкую, нагруженную самыми разными смыслами историю», — подчеркнула Юдкевич.

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Всего в галерее выставят 250 произведений графики. Среди авторов — как известные, так и новые имена. Это объединяет разные школы в одну целую, добавила ученый секретарь.

Специально к открытию экспозиции подготовили каталог, в который вошли около 300 произведений 73 художников.

Ранее заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар рассказала о запуске цикла лекций «Московские коллекционеры» Третьяковской галереей. Первые выступления запланировали на начало лета.