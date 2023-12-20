Москва 20 декабря 2023, 18:05 Выставку «Новогодняя мишура» открыли на востоке Москвы Выставку работ начинающих дизайнеров открыли в Измайловском парке в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка открыли выставку «Новогодняя мишура». На ней представили свои работы студенты кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного института. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

Гости увидят необычные дизайнерские решения, вдохновленные впечатлениями от уходящего 2023 года. На выставке представят арт-объекты в тематике новогодних подарков, коллажи из газетных и журнальных вырезок, фотографий и открыток и многое другое.

Реклама

Экспозицию можно будет бесплатно посетить до 25 февраля 2024 года. Выставка будет открыта со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Ранее в центре Москвы открыли выставку дизайнерских елей. Инсталляции по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» создали в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».