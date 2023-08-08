Москва 08 августа 2023, 17:26 Выставку «Московские мастера» открыли в центре столицы Выставку портретов победителей конкурса «Московские мастера» открыли в центре столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице завершился 26-й конкурс «Московские мастера». Историю его победителей и призеров, а также фотографии настоящих профессионалов своего дела собрали в одну большую экспозицию на Гоголевском бульваре. Об открытии выставки сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Гости смогут увидеть на 32 стендах именитых кондитеров, библиотекарей, водителей, фельдшеров и многих других. Также, если навести камеру на специальный QR-код, то можно узнать историю каждого из них и познакомиться поближе с их любимым делом и секретом успеха.

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Выставка под открытым небом будет работать до 20 августа. Она расположена вблизи станции метро «Арбатская», неподалеку от дома № 29 на Гоголевском бульваре. Часы ее работы не ограничены. В вечернее время стенды подсветят специальными лампами.

Ранее стало известно, что культуру Мордовии представят на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.