Москва 24 января 2024, 13:10 Выставку юных художников открыли в Москве Сергунина: в Москве открыли выставку юных художников «Рисую. Творю. Мечтаю» Freepik

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В Москве открыли выставка работ воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю». Посетить ее можно 3 февраля в выставочном зале Московского союза художников, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы», — уточнила она.

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На выставке также можно найти пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, эскизы арт-объектов и изделия из керамики. Экспозицию приурочили к объявленному в России Году семьи.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты мэра в области культуры и искусства. Конкурс охватит 33 категории творческих направлений.