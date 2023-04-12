Москва 12 апреля 2023, 14:45 Выставки в честь Дня космонавтики открылись в московском метро и на МЦК Дептранс Москвы: в метро и на МЦК до 19 апреля работают выставки ко Дню космонавтики Викимедиа

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Пассажиры Московского метрополитена и МЦК до19 апреля могут посетить тематические выставки в честь Дня космонавтики, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В проекте также участвовали Роскосмос и Планетарий.

«Делаем поездки в городском транспорте не только быстрыми и удобными для пассажиров, но и познавательными. От всего Московского транспорта поздравляем москвичей и гостей столицы с Днем космонавтики», — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Так, в переходе между станциями метро «Чистые пруды» и «Тургеневская» открылась выставка из 16 фотографий, сделанных сотрудником Московского планетария. На них запечатлены Солнце, звезды, планетарные туманности.

Еще одну экспозицию можно посетить в переходе МЦК, между станциями «Площадь Гагарина» и «Ленинский проспект». Там представлены фотохроника Юрия Гагарина и скафандр «Орлан-М».

Помимо этого, на вагоне поезда «Москва-2020» на Большой кольцевой линии разместили наклейку с легендарной фразой человека, совершившего первый полет в космос, — «Поехали!».