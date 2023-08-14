14 августа 2023, 14:41
Выставке «Станция Манеж» посвятили раздел сайта Московского урбанфорума
Раздел выставки «Станция Манеж» открылся на сайте Московского урбанистического форума
Выставка «Станция Манеж» получила собственный раздел на сайте Московского урбанфорума. Там можно ознакомиться с программой площадки, узнать о ближайших лекциях и мастер-классах, рассказали на сайте мэра Москва.
Выставка «Станция Манеж» активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей.
Максим Ликсутов
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Всего «Станция Манеж» предлагает более сотни разных мероприятий — от дискуссий и лекций урбанистов о том, как устроен столичный транспорт, до встреч с актерами, телеведущими и блогерами. Для детей на площадке экспозиции организовали семейный досуговый центр с викторинами и мастер-классами.
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Сама выставка «Станция Манеж» посвящена таким гигантским транспортным проектам столицы, как Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро. Кроме того, экспозиция делает смелые прогнозы о будущем городского транспорта. Посетить выставку можно будет до 10 сентября.
Ранее в столице завершили работы над эстакадой через МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Она сможет разгрузить сразу несколько важных дорог — Волгоградский проспект, часть Третьего транспортного кольца, шоссе Энтузиастов и Нижегородскую улицу.
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