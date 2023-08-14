Москва 14 августа 2023, 14:41 Выставке «Станция Манеж» посвятили раздел сайта Московского урбанфорума Раздел выставки «Станция Манеж» открылся на сайте Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

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Выставка «Станция Манеж» получила собственный раздел на сайте Московского урбанфорума. Там можно ознакомиться с программой площадки, узнать о ближайших лекциях и мастер-классах, рассказали на сайте мэра Москва.

Выставка «Станция Манеж» активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей. Максим Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Всего «Станция Манеж» предлагает более сотни разных мероприятий — от дискуссий и лекций урбанистов о том, как устроен столичный транспорт, до встреч с актерами, телеведущими и блогерами. Для детей на площадке экспозиции организовали семейный досуговый центр с викторинами и мастер-классами.

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Сама выставка «Станция Манеж» посвящена таким гигантским транспортным проектам столицы, как Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро. Кроме того, экспозиция делает смелые прогнозы о будущем городского транспорта. Посетить выставку можно будет до 10 сентября.

Ранее в столице завершили работы над эстакадой через МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра. Она сможет разгрузить сразу несколько важных дорог — Волгоградский проспект, часть Третьего транспортного кольца, шоссе Энтузиастов и Нижегородскую улицу.