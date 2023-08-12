Москва 12 августа 2023, 11:06 Выставка живописи «Москва, я думал о тебе» пройдет в музее Пушкина Выставку Мочальского «Москва, я думал о тебе» откроют в столице 18 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Горожан пригласили на выставку живописи «Москва, я думал о тебе». Она пройдет 18 августа в выставочных залах на Арбате Государственного музея Пушкина, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гости смогут увидеть работы художника Николая Мочальского. Картины отображают старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова, улицы Пречистенка, Никитская, Моховая, а также памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина.

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Творчество Мочальского по традиции московской школы живописи, русского импрессионизма несет образное восприятие мира. Главной задачей для художника при работе цветом и светом стало передать окружающее пространство, запечатлеть уходящие образы старой Москвы.

Картины художника расскажут о боли и тревоге из-за исчезновения двориков, усадеб, старых домов со своими историческими событиями. Завершится экспозиция работой «Карусель», в которой изображен поток времени — круженье судеб, катаклизмов, архитектурных тенденций.

Ранее жителям столицы сообщили, что выставку разноцветных гладиолусов проведут в Аптекарском огороде в Москве 17-19 августа. Гости смогут удивиться величине соцветий и размерам растений.