13 июля 2023, 12:09
Выставка спецтехники горслужб Москвы пройдет в «Лужниках»
Выставка спецтехники горслужб пройдет на площадке Московского урбанфорума в «Лужниках»
Жителей и гостей столицы пригласили на выставку спецтехники городских служб, которая пройдет с 1 августа по 10 сентября на площадке Московского урбанистического форума. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Посетители смогут увидеть машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодку, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, ретроавтомобили дорожных служб.
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Всего будет представлено 90 экспонатов, среди которых 23 — пожарно-спасательная техника, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 «Спайдер». Благодаря ему специалисты проводят аварийно-спасательные работы в труднодоступных зонах во дворах.
Ранее москвичей пригласили на выставку работ медиахудожников в парк «Зарядье».
Выставки
Москва 2023
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