Москва 27 августа 2023, 10:32 Выставка «Московские окна» пройдет в подземном музее парка «Зарядье» Подземный музей парка «Зарядье» представит выставку «Московские окна» 31 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В подземном музее парка «Зарядье» с 31 августа по 15 октября пройдет выставка «Московские окна». Гости смогут увидеть фотографии, инсталляции и мультимедиаобъекты художников XX и XXI столетий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Культурное событие приурочили ко Дню города. Посетителям выставки представят зарисовки городской жизни. В частности, работы Владимира Клавихо-Телепнева, Евгения Халдея, Наума Грановского, Сергея Оссовского, Натальи Ворошиловой и Анны Лапшиновой.

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Экспозиции сочетают крупноформатные урбанистические картины и портреты жителей. Зрители посмотрят на Москву прошлого, настоящего и будущего через картины художников и работы фотографов XX–XXI веков.

Окно — ключевой образ выставки, оно олицетворяет портал между личным и городским пространствами. Этот образ неоднократно использовали поэты и писатели. Гости также смогут оценить фотографию Владимира Клавихо-Телепнева. На ней изображен храм Василия Блаженного в рассветных лучах, которые окрашивают в необычные цвета купола собора.

Ранее в переходе между станциями метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» МЦК открыли выставку к 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Экспозиция, которая носит название «Без барьеров», продлится до 17 сентября.