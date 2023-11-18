Москва 18 ноября 2023, 12:20 Выставка «Медицина пушкинской поры» пройдет в Москве Выставку «Медицина пушкинской поры» откроют в Москве 23 ноября в музее Пушкина Фото: freepik.com

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В столице 23 ноября состоится открытие выставки «Медицина пушкинской поры». Посетители смогут до 21 января 2024-го ознакомиться с портретами, инструментами и научными трудами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Экспозицию представят в государственном музее Пушкина. Это будет межмузейный проект, в котором примут участие несколько культурных учреждений Москвы и коллекционеры.

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Выставка состоит из старинных портретов отечественных и иностранных врачей времен Пушкина, редких научных изданий, медицинских инструментов первой половины XIX века.

В отдельном зале посетители смогут увидеть экспозиции, посвященные последним дням жизни поэта. Музей Пушкина покажут тесную жизнь творца с известными врачами и учеными его эпохи. С некоторыми их них поэт дружил, к иным — обращался за медпомощью.

Вход на выставку платный, подробности о выставке можно посмотреть на сайте музея.

Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы, также открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.