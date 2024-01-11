Москва 11 января 2024, 11:30 Высота сугробов в Москве превысила 40 сантиметров Синоптик Тишковец: сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Сугробы в Москве выросли на шесть сантиметров!», — отметил он.

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Синоптик уточнил, что на ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 30 сантиметров, на Балчуге — 28 сантиметров, у МГУ — 35 сантиметров. Самые высокие сугробы образовались в Тушине — 41 сантиметр.

По словам Тишковца, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.

Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» в Москве также приготовились к снегопаду. Воздушные гавани будут работать в штатном режиме на фоне непогоды.