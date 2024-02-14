Москва 14 февраля 2024, 19:03 Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности Тишковец: высота сугробов в Москве достигнет рекордных значений 1956 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

В четверг в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. Высота снежных заносов может достичь рекордных значений, которые в последний раз фиксировали 68 лет назад, в 1956-м. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, Центральная Россия в этот день окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой снежные облака. В Москве выпадет от семи до 10 миллиметров осадков. Сугробы, высота которых сейчас на ВДНХ достигла 50 сантиметров, вырастут до 60 сантиметров, до рекордных показателей 1956 года.

Реклама

Наиболее интенсивным снегопад будет в утренние часы.

«На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов», — предупредил синоптик.

Тишковец добавил, что воздух в четверг будет морозный. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12, на 3-5 градусов ниже нормы.

В пятницу снегопад продолжится, но его интенсивность снизится. Выпадет 2-3 миллиметра осадков. Температура ночью составит от -8 до -11 градусов, днем — от -4 до -7.

В выходные температура стремительно поднимется до нуля. Однако продержится потепление недолго, морозы вернутся в столицу уже в понедельник.