Москва 26 января 2024, 13:16 Высота сугробов в Москве обновила рекорд этой зимы Леус: Москва обновила снежный максимум зимы, высота сугробов превысила полметра Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москву вновь завалило снегом. За прошедшие сутки высота сугробов перешагнула рекордную для этой зимы отметку в полметра, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Теперь 26 января 2024 года, вместе с 26 января 2022 года, делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», — отметил он.

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Леус уточнил, что в пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров, что стало самым высоким показателем с начала этой зимы. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

Синоптик добавил, что такие значения превышают полторы климатических нормы. Для 26 января нормой считаются сугробы в 30 сантиметров.

На других московских метеостанциях меньше всего снега зафиксировали на Балчуге — 44 сантиметра, а в Тушине снежный покров достиг 55 сантиметров.

В Подмосковье самые высокие сугробы в Волоколамске — ровно полметра.

Рабочая неделя в Москве завершится незначительным похолоданием и слабыми осадками. Столбики термометра 26 января не опустятся ниже минус трех градусов.