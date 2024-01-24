Москва 24 января 2024, 12:48 Высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров Синоптик Позднякова: в Москве суточный прирост снега составил три сантиметра Телеканал «360»

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В Москве за сутки подросли сугробы на три сантиметра. Таким образом, высота снежного покрова достигла 42 сантиметров, сообщили главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, во вторник днем больше всего выпало снега в Зеленограде. В ночные часы самый обильный снегопад прошел в Южном и Юго-Восточном округах столицы, куда сместился атмосферный фронт.

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Позднякова добавила, что в среду утром на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 42 сантиметра.

«В итоге норма по снегу в Москве превышена на 170%», — подчеркнула она.

Синоптик уточнила, что на Балчуге суточный прирост снега составил четыре сантиметра и высота снежного покрова достигла 39 сантиметров.

Также Позднякова предположила, что до конца месяца сугробы подрастут еще примерно на четыре сантиметра.

Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. В течение дня также пройдет очистка от снега и наледи крыш домов.