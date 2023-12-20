Москва 20 декабря 2023, 13:25 Высота снежного покрова уменьшилась в Москве еще на семь сантиметров Синоптик Леус: высота снега в Москве уменьшилась еще на семь сантиметров РИА «Новости»

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Объем снега в Москве за день уменьшился еще на семь сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, под воздействием теплых ветров с Атлантики выпавший в Москве снег в течение последних суток стал таять.

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«На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на семь сантиметров и составляет 24 сантиметра, однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня (15 сантиметров)», — уточнил Леус.

Кроме того, на метеостанции у Московского государственного университета высота снега уменьшилась еще сильнее — на восемь сантиметров, до 31.

Однако оттепель в столице закончится к выходным. На смену ей придут морозы: пойдет снег, давление опустится до рекордно низких значений, а воздух остынет до -7 градусов.