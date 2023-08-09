09 августа 2023, 16:30
Выручка московских девелоперов выросла на 10% за семь месяцев
«Циан»: выручка московских девелоперов с января по июль выросла до 1,1 триллиона рублей
В Москве общий доход предпринимателей в сфере недвижимости за январь-июль этого года достиг 1,1 триллиона рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные «Циан».
В компании уточнили, что в июле выручка столичных девелоперов составила 191 миллиард рублей, что оказалось на 50% больше, чем в этот же месяц в прошлом году.
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Специалисты сопоставили увеличение общей выручки с ростом количества сделок. Например, в июле заключили 13,4 тысячи договоров. Этот показатель оказался на 12% больше, чем в июне, и на 33% выше результата июля прошлого года.
Кроме этого, аналитики добавили, что в ближайшее время на рынке недвижимости произойдут изменения. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы.
«Если в первом полугодии 2023 опережающими темпами росла „вторичка“, то сейчас вновь более привлекательными вариантами для большинства покупателей станут новостройки», — заявил глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Ранее стало известно, что в Москве элитное жилье подорожало на 8,8%.
Недвижимость
Москва 2023
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