Москва 09 августа 2023, 16:30 Выручка московских девелоперов выросла на 10% за семь месяцев «Циан»: выручка московских девелоперов с января по июль выросла до 1,1 триллиона рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве общий доход предпринимателей в сфере недвижимости за январь-июль этого года достиг 1,1 триллиона рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные «Циан».

В компании уточнили, что в июле выручка столичных девелоперов составила 191 миллиард рублей, что оказалось на 50% больше, чем в этот же месяц в прошлом году.

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Специалисты сопоставили увеличение общей выручки с ростом количества сделок. Например, в июле заключили 13,4 тысячи договоров. Этот показатель оказался на 12% больше, чем в июне, и на 33% выше результата июля прошлого года.

Кроме этого, аналитики добавили, что в ближайшее время на рынке недвижимости произойдут изменения. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы.

«Если в первом полугодии 2023 опережающими темпами росла „вторичка“, то сейчас вновь более привлекательными вариантами для большинства покупателей станут новостройки», — заявил глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что в Москве элитное жилье подорожало на 8,8%.