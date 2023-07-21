21 июля 2023, 11:35
Выпускникам вузов в Москве предложили более 1,6 тысячи вариантов стажировок
Московская служба занятости предложила выпускникам более 1,6 тысячи вариантов стажировок
Служба занятости населения Москвы предложила выпускникам столичных вузов 1,6 тысячи вариантов трудоустройства. На ярмарке вакансий им представили направления от IT и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Лето — самое подходящее время для студентов и выпускников получить первый опыт работы по специальности, применить на практике знания, полученные в университете или колледже. Такую возможность дают оплачиваемые стажировки», — сказала она.
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Ракова добавила, что консультанты центра помогут подобрать вакансию, составить резюме и сопроводительное письмо. Также они подскажут, как правильно презентовать себя на собеседовании и подготовиться к встрече с работодателем.
Кроме этого, на базе службы занятости заработал проект «Первая работа». Он направлен на получение постоянного трудоустройства по специальности для жителей столицы в возрасте от 18 до 26 лет.
Ранее депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал о проекте «Техностажировка».
Москва 2023
Анастасия Ракова
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