Москва 21 июля 2023, 11:35 Выпускникам вузов в Москве предложили более 1,6 тысячи вариантов стажировок Московская служба занятости предложила выпускникам более 1,6 тысячи вариантов стажировок Сайт мэра и правительства Москвы

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Служба занятости населения Москвы предложила выпускникам столичных вузов 1,6 тысячи вариантов трудоустройства. На ярмарке вакансий им представили направления от IT и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Лето — самое подходящее время для студентов и выпускников получить первый опыт работы по специальности, применить на практике знания, полученные в университете или колледже. Такую возможность дают оплачиваемые стажировки», — сказала она.

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Ракова добавила, что консультанты центра помогут подобрать вакансию, составить резюме и сопроводительное письмо. Также они подскажут, как правильно презентовать себя на собеседовании и подготовиться к встрече с работодателем.

Кроме этого, на базе службы занятости заработал проект «Первая работа». Он направлен на получение постоянного трудоустройства по специальности для жителей столицы в возрасте от 18 до 26 лет.

Ранее депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал о проекте «Техностажировка».