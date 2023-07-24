Москва 24 июля 2023, 17:27 Выпуск обрабатывающей продукции увеличился в Москве на 11% за пять месяцев Мэр Москвы Собянин: выпуск продукции обрабатывающих компаний вырос на 11,1% за 5 месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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Всего за пять месяцев обрабатывающие предприятия Москвы увеличили выпуск своей продукции на 11,1%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что компании обеспечивают город продуктами питания, одеждой, лекарствами, а также поставляют стройматериалы и химическую продукцию. С января производство одежды выросло на 36,6%, обуви — на 30%, пищевых продуктов — на 23,6%. Кроме того, объем выпуска всех предприятий в Москве за пять месяцев увеличился на 9,4%.

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«Сейчас в сфере легкой промышленности работают больше 250 предприятий, на которых трудятся около десяти тысяч человек. Производством продуктов питания в городе занимаются больше 250 компаний, на которых задействованы свыше 60 тысяч человек», — написал Собянин.

Он отметил, что на помощь им приходят около 20 различных мер поддержки от города, а также набор антикризисных инструментов.

Ранее стало известно, что в Московской области производство сметаны за год выросло на 113%.