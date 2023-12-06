Москва 06 декабря 2023, 11:43 Выпуск новой модели газоанализатора запустили в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах наладили в столице. Его производит столичная компания «Промприбор-Р», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Новой моделью моногазового газоанализатора „Альфа-1“ будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб», — пояснил он.

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По словам Овчинского, благодаря компактности и малой массе прибор можно эффективно применять в ограниченных пространствах и труднодоступных местах. Кроме того, у новой модели «Альфа-1» ударопрочный и пылевлагозащищенный корпус, что позволяет использовать его в сложных условиях.

«В ближайшее время планируется выпустить не менее двух тысяч таких датчиков», — подчеркнул руководитель Департамента.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам генерального директора компании Ивана Лебедева, прибор создали в ответ на запросы потребителей. Только за 2022 год «Промприбор-Р» получил более 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний на разработку надежного компактного прибора, который легко поместится в карман.

Газоанализатор способен работать непрерывно до 20 часов. Прибор полностью состоит из российских комплектующих, но ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Сейчас устройство проходит опытную эксплуатацию у основных партнеров производителя.

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