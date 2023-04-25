Москва 25 апреля 2023, 14:46 Выдающимся москвичам вручили государственные и городские награды Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам Pxhere

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил выдающимся москвичам государственные награды и награды города. Торжественное награждение прошло в Белом зале мэрии, сообщил ТАСС. В числе награжденных оказались актеры театра «Моссовета» Евгений Стеблов и Екатерина Гусева, а также директор театра «Ленком им. Марка Захарова» Марк Варшавер.

Собянин отметил, что такие награды выдающимся москвичам традиционно вручают в преддверии майских праздников.

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" Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу», — отметил он.

Марк Варшавер получил Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, Евгения Стеблова наградили знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», а Екатерине Гусевой присвоили звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Кроме того, худруку ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева Леониду Фрадкину присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ», а тренера Московского городского физкультурно-спортивного объединения Ильдара Камалетдинова наградили медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Он получил ее за то, что готовил спортсменов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.