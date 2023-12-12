Москва 12 декабря 2023, 09:08 Выдачу водительских прав в ГИБДД Москвы приостановили из-за технического сбоя РИА «Новости»

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В Госавтоинспекции Москвы приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной ГИБДД.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы приостановлено», — говорится в сообщении.

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Специалисты уже работают над устранением последствий сбоя. О возобновлении оказания услуг Госавтоинспекция отчитается дополнительно.

В начале октября в России произошел самый масштабный за несколько лет сбой в работе ГИБДД. Водители два дня не могли зарегистрировать свои автомобили, в отделениях ГИБДД возникли огромные очереди. После того как проблему устранили, тех, кто не смог воспользоваться услугами инспекции в эти дни, приняли первоочередно.