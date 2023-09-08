Москва 08 сентября 2023, 08:29 Выборы мэра и депутатов стартовали в Москве Выборы мэра и депутатов в муниципальных образованиях в ТиНАО начались в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В столице начались выборы мэра и муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Горожане проголосуют в дистанционном режиме и на избирательных участках с 8 по 10 сентября, сообщило RT.

В столице открыли избирательные участки на выборах мэра Москвы. Голосование пройдет в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. На выборах мэра Москвы можно будет отдать свои голоса несколькими способами. В частности, в онлайн-режиме, через электронные терминалы, а также очно, посетив избирательный участок.

Реклама

Проголосовать в онлайн-режиме можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках — с 08:00 до 20:00 все три дня.

В выборах примут участие пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее ключи шифрования дистанционного голосования разделили в Москве.