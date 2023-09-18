18 сентября 2023, 17:37
Вторую очередь МФК SLAVA построят на месте бывшего часового завода на севере Москвы
Москомстройинвест выдал разрешение на строительство второй очереди МФК SLAVA
В Северном округе Москвы появятся четыре высотки на месте бывшего часового завода. Москомстройинвест одобрил строительство второй очереди МФК SLAVA, сообщила председатель ведомства Анастасия Пятова.
«Застройщик получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в Единой информационной системе жилищного строительства. Это позволяет объявить цены на недвижимость и открыть продажи», — уточнила она.
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Объект площадью 144 тысячи квадратных метров возведут неподалеку от площади Белорусского вокзала. Пятова добавила, что это будут четыре корпуса высотой 36 и 37 этажей. Жилая площадь составит 81 тысячу «квадратов». В зданиях разместят квартиры разных планировок. В частности, 187 студий, 489 однокомнатных, 400 двухкомнатных, 180 трехкомнатных, 35 четырехкомнатных и четыре пятикомнатных. Кроме того, построят 158 кладовок и подземную парковку на 782 машины.
Первые этажи займут фитнес-центр с бассейном, магазины и кафе. На стилобате появится парковая зона «Хронограф» общей площадью восемь тысяч квадратных метров. Продавать квартиры будут по схеме с использованием эскроу-счетов, открытых в Сбере.
Ранее москвичам сообщили, что коттеджный жилой комплекс появится в поселении Краснопахорское. Проект планируется реализовать вблизи села Былово на участке площадью 94,6 гектара.
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