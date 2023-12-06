Москва 06 декабря 2023, 19:12 Второй этаж новой детской поликлиники начали возводить в Зеленограде Загрутдинов: второй этаж детской поликлиники начали строить в районе Крюково Freepik

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В районе Крюково в Зеленограде начали возводить второй этаж детской поликлиники на 320 посещений в смену. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком медицинского учреждения стал АНО «РСИ». Его площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Работы выполнят в соответствии с московским стандартом поликлиник.

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«Уже готов монолит первого этажа здания, строители приступили к устройству колонн второго этажа», — уточнил Загрутдинов.

В будущей поликлинике обустроят кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, травматологический пункт и педиатрическое отделение. Медучреждение оборудуют самой современной техникой.

Фасад облицуют алюминиевыми панелями с высокой прочностью и износостойкостью. В здании создадут удобную навигацию, а кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить количество очередей. Кроме того, на первом этаже появится кафе, а для детей обустроят игровые.

Ранее в Москве стартовала вторая волна обновления медицинского оборудования.