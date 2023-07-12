Москва 12 июля 2023, 18:41 Второй этаж культурно-досугового центра начали строить на юго-западе Москвы Загрутдинов: второй этаж культурно-досугового центра начали возводить в Северном Бутове Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители приступили к возведению второго этажа будущего культурно-досугового центра в Северном Бутове. О готовности монолитных конструкций первого этажа сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание расположено на участке площадью 0,66 гектара по адресу улица Грина, владение 1, корпус 3. Культурно-досуговый центр разделят на три зоны: зрелищную, клубную и административную.

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В зрелищной зоне будут находиться концертный зал на 300 посадочных мест, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. Здесь будут проводить спектакли и кинопоказы. В зрительном зале установят систему постановочного освещения для театральных мероприятий.

В клубной зоне откроют студию раннего развития детей, студию живописи и графики, хореографический и музыкальный классы.

Третья зона центра будет содержать административные, бытовые и технические помещения.

Вокруг здания создадут уютное общественное пространство с зонами отдыха, зелеными насаждениями и парковками.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, культурный центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития жителей города.

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