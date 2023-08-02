Москва 02 августа 2023, 09:39 Второй этап модернизации системы экстренной медпомощи начался в Москве Мэр Собянин объявил о втором этапе модернизации экстренной медицинской помощи в Москве Telegram

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В Москве начался второй этап модернизации экстренной медицинской помощи. Об этом в личном блоге объявил мэр города Сергей Собянин.

Первый этап программы по обновлению системы сосредоточили на строительстве флагманских центров крупнейших городских стационаров, чтобы пациенты могли в срочном порядке получить всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Два таких центра, в НИИ имени Склифосовского и городской клинической больнице имени Вересаева, уже начали работу. Еще четыре центра — уже на подходе.

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Однако городские власти уже запустили и второй этап модернизации: трансформацию приемных отделений городских стационаров. Для этого в 11 больницах столицы проведут полную реконструкцию приемных отделений.

В список на модернизацию вошли взрослые больницы: городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ имени М. Е. Жадкевича, ГКБ имени Ф. И. Иноземцева; а также детские: детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, Морозовская детская больница, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ДГКБ имени Н. Ф. Филатова, ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского.

«В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей», — заключил Собянин.

Ранее в Мособлархитектуре заявили о решении перевести все стационары Подмосковья к единому внешнему виду. Основным цветом в оформлении стационаров станет светло-бежевый в сочетании с яркими голубыми панно на стенах в зонах регистратуры, ожидания и сестринских постов.