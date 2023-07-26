Москва 26 июля 2023, 13:09 Второй этап модернизации московских поликлиник начнется в конце года Мэр Москвы Собянин сообщил о начале второго этапа модернизации поликлиник в конце года Сайт мэра и правительства Москвы

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В конце этого года специалисты приступят ко второму этапу модернизации поликлиник. Осенью закончатся работы по реконструкции в 201 поликлинике, что составляет половину амбулаторного звена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Мы долго считали, советовались и в итоге решили запустить второй этап модернизации — реконструировать еще 140 поликлиник», — уточнил он.

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Глава города отметил, что решение о второй очереди модернизации приняли, получив серьезный запрос от населения.

Он также добавил, что для этих целей потребуются серьезные расходы из бюджета. В частности, предстоят траты на реконструкцию, закупку нового оборудования, технологий, но в результате город получит лучшее в мире амбулаторное звено.

В ближайшее время планируют начать проектирование, а через несколько месяцев приступить к модернизации поликлиник. Их приведут к новому высокому стандарту, заключил Собянин.

Ранее две детские поликлиники открыли после реконструкции на севере и востоке Москвы. В общей сложности в них получают медицинскую помощь более 16 тысяч детей и подростков.