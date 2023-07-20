20 июля 2023, 12:59
Второй этап благоустройства стартовал возле станции метро «Нижегородская» БКЛ в Москве
Бирюков: второй этап благоустройства начался возле станции метро «Нижегородская» в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро «Нижегородская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Они уберут воздушные линии в кабельную канализацию, обновят покрытие тротуаров и дорог, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
«Территорию и пешеходные переходы будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров, сделаем велопарковки, поставим лавочки для отдыха и навигационные стелы», — добавил он.
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Кроме этого, рабочие установят дополнительную ливневку, обновят тротуары и сделают комфортные спуски с них для маломобильных граждан.
Работы проведут в Орехово-Зуевском проезде, на Перовском шоссе, в Проектируемом проезде № 830 и на Басовской улице.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал об отделке вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ.
Благоустройство
Москва 2023
Петр Бирюков
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