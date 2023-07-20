Москва 20 июля 2023, 12:59 Второй этап благоустройства стартовал возле станции метро «Нижегородская» БКЛ в Москве Бирюков: второй этап благоустройства начался возле станции метро «Нижегородская» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро «Нижегородская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Они уберут воздушные линии в кабельную канализацию, обновят покрытие тротуаров и дорог, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Территорию и пешеходные переходы будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров, сделаем велопарковки, поставим лавочки для отдыха и навигационные стелы», — добавил он.

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Кроме этого, рабочие установят дополнительную ливневку, обновят тротуары и сделают комфортные спуски с них для маломобильных граждан.

Работы проведут в Орехово-Зуевском проезде, на Перовском шоссе, в Проектируемом проезде № 830 и на Басовской улице.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал об отделке вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ.