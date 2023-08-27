Москва 27 августа 2023, 16:29 Второе здание онкобольницы № 62 начали строить в Москве Мэр Собянин: в Москве начали строить второе здание онкобольницы № 62 в Сколкове Сайт мэра и правительства Москвы

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В медкластере в Сколкове строители приступили к возведению второго корпуса онкобольницы (МГОБ) № 62. В нем разместят 18 операционных, в которых смогут принимать до 1200 пациентов в смену, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Амбулаторно-стационарный корпус МГОБ № 62 расположится в Многофункциональном медицинском центре площадью больше 51 тысячи квадратных метров», — уточнил он.

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Глава города добавил, что объект будет иметь особенную архитектуру и построение инженерных систем. По этой причине работы по модернизации, а также замена отделений и некоторого тяжелого оборудования не скажутся на деятельности всего центра.

Ранее в Юго-Западном административном округе столицы приступили к возведению объектов для социальных нужд. Там появятся новые детсады, школы и спорткомплексы.

Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бирюлеве Западном в Москве. Спортобъект будет площадью примерно в две тысячи «квадратов».