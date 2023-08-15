Москва 15 августа 2023, 18:56 Вторичное жилье в Москве стало в два раза популярнее, чем в прошлом году «Инком-Недвижимость»: Спрос на вторичное жилье Москвы обошел прошлогодний уровень на 110% РИА «Новости»

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По сравнению с прошлым годом, спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 110%. Также он на 20% превышает стандартный летний показатель. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Инком-Недвижимости».

Эксперты заявили, что такая активность на рынке вторичного жилья в Москве наблюдается впервые за последние пять лет, а десять процентов квартир удается продать на 200–300 тысяч рублей дороже, чем собственники рассчитывали изначально.

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«Мы объясняем рост спроса нестабильностью курса доллара, ростом ключевой ставки и, главное, перспективой ее дальнейшего увеличения, что приведет к подорожанию ипотеки. Пока банки не слишком сильно подняли ипотечные ставки, поэтому летом вторичному рынку отдыхать не приходится», — заявил директор департамента управления вторичного рынка компании Сергей Шлома.

Ранее заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что за первые семь месяцев 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что составляет почти три четверти от общего плана на год.