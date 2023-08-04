Москва 04 августа 2023, 19:07 «Вторичка» в Москве подорожала на 21% «Авито Недвижимость»: средняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве выросла на 21% © РИА Новости / Александр Вильф

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Цена средней квартиры на вторичном рынке столицы за год выросла на 21%. Об этом ТАСС сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

По их данным, средняя цена жилья на вторичном рынке в столице в июле 2023 года оказалась равна 14,9 миллиона рублей. При этом квадратный метр за год подешевел на 2%, его стоимость составила 261 тысячу рублей.

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Аналитики объяснили, что стоимость квартир выросла за счет увеличения средней площади продаваемых объектов.

Больше всего лотов на вторичном рынке продали в июле в Пресненском районе, Хамовниках, Раменках, Хорошево-Мневниках и Даниловском.

Тем временем первичное жилье бизнес-класса в Войковском районе Москвы подешевело на 30,1% за год. Цена «квадрата» в этой локации в среднем стоила чуть больше 300 тысяч рублей.