04 августа 2023, 19:07
«Вторичка» в Москве подорожала на 21%
«Авито Недвижимость»: средняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве выросла на 21%
Цена средней квартиры на вторичном рынке столицы за год выросла на 21%. Об этом ТАСС сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
По их данным, средняя цена жилья на вторичном рынке в столице в июле 2023 года оказалась равна 14,9 миллиона рублей. При этом квадратный метр за год подешевел на 2%, его стоимость составила 261 тысячу рублей.
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Аналитики объяснили, что стоимость квартир выросла за счет увеличения средней площади продаваемых объектов.
Больше всего лотов на вторичном рынке продали в июле в Пресненском районе, Хамовниках, Раменках, Хорошево-Мневниках и Даниловском.
Тем временем первичное жилье бизнес-класса в Войковском районе Москвы подешевело на 30,1% за год. Цена «квадрата» в этой локации в среднем стоила чуть больше 300 тысяч рублей.
Строительство
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