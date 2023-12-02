Москва 02 декабря 2023, 10:37 Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве Собянин: началась вторая волна обновления медицинского оборудования в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу состоялось пленарное заседание второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023». На нем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о второй волне обновления медицинского оборудования в мегаполисе по программам и национальным проектам.

По его словам, крайне важно, чтобы новые медицинские комплексы, аппаратура и приборы были максимально современными, технологичными — на уровне мирового здравоохранения. Глава города уточнил, что вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

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Он добавил, что нацпроекты подразумевают высокие показатели. Их можно будет добиться с помощью высокотехнологичного оборудования и специалистов, которые знают, как работать с такими системами.

Умные алгоритмы помогли врачам с расшифровкой примерно пяти миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). При анализе применяют цифровые электрокардиографы, установленные во взрослых столичных поликлиниках в 2022 году.